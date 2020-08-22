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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Malatyaspor’a Tangocu Zuqui

Malatyaspor’a Tangocu Zuqui

takımlarından , Arjantinli orta saha oyuncusu Zuqui'yi etti.

takımlarından , Arjantinli orta saha oyuncusu Zuqui'yi etti. 28 yaşında olan ve 10 numara mevkiinde görev yapan Arjantinli futbolcu, geçen sezon oynadığı Estudiantes'te 19 maçta 1 gol attı.
  1. 22.8.2020
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