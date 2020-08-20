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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Tangocu üçlüyü bekliyor

Malatya Tangocu üçlüyü bekliyor

Transferin hareketli kulüplerinden , daha önceden anlaşmaya vardığı 3 Arjantinli futbolcusunun yolunu gözlüyor.

Transferin hareketli kulüplerinden , daha önceden anlaşmaya vardığı 3 Arjantinli futbolcusunun yolunu gözlüyor. Arjantin ekiplerinden Estudiantes'ten kadrosuna kattığı 28 yaşındaki sağ kanat Zuqui'nin bugün kampa katılması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların yine Arjantin takımlarından Tallares'ten ettiği 25 yaşındaki sağ bek Leonardo Godoy ve 28 yaşındaki kaleci Guido Herrera'nın ise birkaç gün içerisinde kampa dahil olacakları belirtildi.
  1. 20.8.2020
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