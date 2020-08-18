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18 Ağustos 2020, Salı
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‘Yarım kalan bir hikayemiz var’

‘Yarım kalan bir hikayemiz var’

ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırması beklenen , son olarak G.Birliği’ni çalıştıran ile el sıkıştı.

ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırması beklenen , son olarak G.Birliği'ni çalıştıran ile el sıkıştı. Malatyaspor serüveniyle teknik adamlık kariyerine 'da başlayan Hamzaoğlu, anlaşmayı doğrulayarak, bu birliktelik için hazır olduğunu söyledi. Hamzaoğlu, "Malatya'da yarım kalan bir hikayem var. Bu kaliteli camiada görev almak benim için büyük mutluluk olacaktır. Her şeyin hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.
  1. 18.8.2020
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