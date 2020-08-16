Yeni Malatyaspor Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına vardı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör belirsizliği sona erdi. Sarı-siyahlı kulüp, Hikmet Karaman'ın yerine teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

beIN Sports'un haberine göre anlaşmanın birkaç gün içinde resmen açıklanacağı belirtildi.

Hamza Hamzaoğlu geçtiğimiz sezonu Gençlerbirliği'nde tamamlamıştı.