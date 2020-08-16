Yeni Malatyaspor Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına vardı
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un yeni hocası belli oldu. Sarı-siyahlılar, Hikmet Karaman'ın yerine teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör belirsizliği sona erdi. Sarı-siyahlı kulüp, Hikmet Karaman'ın yerine teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.
beIN Sports'un haberine göre anlaşmanın birkaç gün içinde resmen açıklanacağı belirtildi.
Hamza Hamzaoğlu geçtiğimiz sezonu Gençlerbirliği'nde tamamlamıştı.
- 16.08.2020
- Güncelleme: 16.08.2020 22:11
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni Malatyaspor Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına vardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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