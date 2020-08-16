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16 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Hamza Hamzaoğlu'nun yeni takımı belli oldu!

ile prensip anlaşmasına vardı

Yeni Malatyaspor Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına vardı

ekibi 'un yeni hocası belli oldu. Sarı-siyahlılar, 'ın yerine teknik direktörlük görevi için ile prensip anlaşmasına vardı.

ekiplerinden 'da teknik direktör belirsizliği sona erdi. Sarı-siyahlı kulüp, 'ın yerine teknik direktörlük görevi için ile prensip anlaşmasına vardı.

beIN Sports'un haberine göre anlaşmanın birkaç gün içinde resmen açıklanacağı belirtildi.

Hamza Hamzaoğlu geçtiğimiz sezonu 'nde tamamlamıştı.

  1. 16.08.2020
  2. Güncelleme: 16.08.2020 22:11
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