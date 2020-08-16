Hamzaoğlu'ndan Malatya iddiasına flaş yanıt!

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da hareketli saatler yaşanıyor. beIN Sports'un haberine göre sarı-siyahlı kulüp, Hikmet Karaman'ın yerine teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.

Ancak A Spor'a konuşan Hamza Hamzaoğlu ise, "Teklif var ama netleşen bir şey yok" diyerek transferin henüz sonuçlanmadığını belirtti.

Tarafların bugün tekrar bir araya gelerek anlaşmaya varması bekleniyor.