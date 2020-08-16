Hamzaoğlu'ndan Malatya iddiasına flaş yanıt!
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un, Hikmet Karaman'ın yerine teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Hamzaoğlu ise A Spor'a yaptığı açıklamada, "Teklif var ama netleşen bir şey yok" diye konuştu.
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da hareketli saatler yaşanıyor. beIN Sports'un haberine göre sarı-siyahlı kulüp, Hikmet Karaman'ın yerine teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına vardı.
Ancak A Spor'a konuşan Hamza Hamzaoğlu ise, "Teklif var ama netleşen bir şey yok" diyerek transferin henüz sonuçlanmadığını belirtti.
Tarafların bugün tekrar bir araya gelerek anlaşmaya varması bekleniyor.
- 16.08.2020
- Güncelleme: 16.08.2020 23:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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