Hamzaoğlu'ndan Malatya iddiasına flaş yanıt! - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
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Hamzaoğlu'ndan Malatya iddiasına flaş yanıt!

Hamzaoğlu'ndan Malatya iddiasına flaş yanıt!

ekibi 'un, 'ın yerine teknik direktörlük görevi için ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. Hamzaoğlu ise A Spor'a yaptığı açıklamada, "Teklif var ama netleşen bir şey yok" diye konuştu.

ekiplerinden 'da hareketli saatler yaşanıyor. beIN Sports'un haberine göre sarı-siyahlı kulüp, 'ın yerine teknik direktörlük görevi için ile prensip anlaşmasına vardı.

Ancak A Spor'a konuşan Hamza Hamzaoğlu ise, "Teklif var ama netleşen bir şey yok" diyerek transferin henüz sonuçlanmadığını belirtti.

Tarafların bugün tekrar bir araya gelerek anlaşmaya varması bekleniyor.

  1. 16.08.2020
  2. Güncelleme: 16.08.2020 23:38
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