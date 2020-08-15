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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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'da Tango şov

Malatya'da Tango şov

Y. transferde gövde gösterisi yapacak. Prensipte anlaştığı Talleres’ten kaleci Herrera ve sağ bek Godoy ile birlikte Estudiantes’ten orta saha Zuqui imza için geliyor.

Yeni Malatyaspor, transferde hareketli günler geçiriyor. Daha önce 4 oyuncuyu kadrosuna katan temsilcisi, prensipte anlaştığı Arjantinli futbolcular Fernando Zuqui, Leonardo Godoy ve Guido Herrera'yı imza için 'ye davet etti. Kadrosunu önemli ölçüde yenileyecek olan Malatya temsilcisi, Arjantin ekipleri Talleres'ten kaleci Herrera ve sağ bek Godoy ile Estudiantes'ten orta saha Zuqui'yle şov yapacak.

3'Ü DE TRANSFERİ DUYURDU
Estudiantes ile 2021'e kadar kontratı bulunan 28 yaşındaki Zuqui, geçen sezon kiralık oynadığı Colon'da 20 maçta 1 gol kaydetti. Bir önceki sezon Estudiantes'te 37 maçta 4 gol, 2 asist kaydetti. 25 yaşındaki Godoy ise bu sezon 13 maçta 2 gol attı. Godoy'un takım arkadaşı 28 yaşındaki kaleci Herrera da geçen sezon 22 maçta, 25 gol yedi. 3 tangocu da transferlerini sosyal medyadan duyururken, satın alma opsiyonlu kiralık imza atacaklar.

TRANSFERIN EN HIZLISI Y.MALATYA
'nin kararıyla ligde kalan , transferin en hareketli kulübü olarak dikkat çekiyor. Şu ana kadar Lukoki, Cueva, Topalli ve Murat Akça'ya imza attıran sarıkırmızılılar, tangocularının yolunu da dört gözle bekliyor.

  1. 15.8.2020
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