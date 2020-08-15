Malatya'da Tango şov
Y.Malatya transferde gövde gösterisi yapacak. Prensipte anlaştığı Talleres’ten kaleci Herrera ve sağ bek Godoy ile birlikte Estudiantes’ten orta saha Zuqui imza için geliyor.
Yeni Malatyaspor, transferde hareketli günler geçiriyor. Daha önce 4 oyuncuyu kadrosuna katan Malatya temsilcisi, prensipte anlaştığı Arjantinli futbolcular Fernando Zuqui, Leonardo Godoy ve Guido Herrera'yı imza için Türkiye'ye davet etti. Kadrosunu önemli ölçüde yenileyecek olan Malatya temsilcisi, Arjantin Süper Lig ekipleri Talleres'ten kaleci Herrera ve sağ bek Godoy ile Estudiantes'ten orta saha Zuqui'yle transfer şov yapacak.
3'Ü DE TRANSFERİ DUYURDU
Estudiantes ile 2021'e kadar kontratı bulunan 28 yaşındaki Zuqui, geçen sezon kiralık oynadığı Colon'da 20 maçta 1 gol kaydetti. Bir önceki sezon Estudiantes'te 37 maçta 4 gol, 2 asist kaydetti. 25 yaşındaki Godoy ise bu sezon 13 maçta 2 gol attı. Godoy'un takım arkadaşı 28 yaşındaki kaleci Herrera da geçen sezon 22 maçta, 25 gol yedi. 3 tangocu da transferlerini sosyal medyadan duyururken, satın alma opsiyonlu kiralık imza atacaklar.
TRANSFERIN EN HIZLISI Y.MALATYA
TFF'nin kararıyla ligde kalan Yeni Malatyaspor, transferin en hareketli kulübü olarak dikkat çekiyor. Şu ana kadar Lukoki, Cueva, Topalli ve Murat Akça'ya imza attıran sarıkırmızılılar, tangocularının yolunu da dört gözle bekliyor.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Malatya'da Tango şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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