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14 Ağustos 2020, Cuma
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Hamza ve Aybaba

Hamza ve Aybaba

ile yola devam etmeme kararı alan , teknik adam arayışlarına devam ediyor. Listede; son olarak 'ni çalıştıran ve ekim ayında 'den ayrılan isimlerinin bulunduğu öğrenildi.

Hikmet Karaman ile yola devam etmeme kararı alan , teknik adam arayışlarına devam ediyor. Listede; son olarak 'ni çalıştıran ve ekim ayında 'den ayrılan isimlerinin bulunduğu, ile tazminat konusunda anlaşılması halinde bu 2 isimden birine imza attırılacağı belirtildi.
  1. 14.8.2020
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