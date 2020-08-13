Jody Lukoki resmen Yeni Malatyaspor'da!
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, son olarak Bulgaristan'ın Ludogorets takımında forma giyen Jody Lukoki'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-siyahlılar, 27 yaşındaki Demokratik Kongolu kanat oyuncusunun transferini videoyla duyurdu.
Süper Lig'de bu sezon düşme korkusu yaşamak istemeyen Yeni Malatyaspor, önemli bir transfere imza attı. Sarı-siyahlı ekip, Şampiyonlar Ligi tecrübesi de bulunan Demokratik Kongolu kanat oyuncusu Jody Lukoki'yi kadrosna kattı.
Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki oyuncunun transferini "Rüzgara fısıldayan adam" başlıklı bir videoyla sosyal medya hesabından duyurdu.
JODY LUKOKI KİMDİR?
Ajax altyapısından yetişen Lukoki, Hollanda'da sırasıyla Ajax, Cambuur ve Zwolle formalarını giydikten sonra 2015 yılında Bulgaristan'ın Ludogorets Razgrad takımına transfer oldu. Burada tam 5 sezon form giyen Lukoki, Şampiyonlar Ligi'nde de top koşturdu.
- 13.08.2020
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