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13 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Süper Lig ekibinden flaş transfer!

resmen 'da!

Jody Lukoki resmen Yeni Malatyaspor'da!

ekiplerinden , son olarak 'ın Ludogorets takımında forma giyen 'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-siyahlılar, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini videoyla duyurdu.

'de bu sezon düşme korkusu yaşamak istemeyen , önemli bir transfere imza attı. Sarı-siyahlı ekip, Şampiyonlar Ligi tecrübesi de bulunan kanat oyuncusu 'yi kadrosna kattı.

Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki oyuncunun transferini "Rüzgara fısıldayan adam" başlıklı bir videoyla sosyal medya hesabından duyurdu.

JODY LUKOKI KİMDİR?
Ajax altyapısından yetişen Lukoki, 'da sırasıyla Ajax, Cambuur ve Zwolle formalarını giydikten sonra 2015 yılında 'ın Ludogorets Razgrad takımına oldu. Burada tam 5 sezon form giyen Lukoki, Şampiyonlar Ligi'nde de top koşturdu.

  1. 13.08.2020
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