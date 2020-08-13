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13 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Yeni Malatya'dan iki transfer birden!

ve 'da

Jetmir Topalli ve Murat Akça Yeni Malatyaspor'da

ekibi 'da çalışmaları sürüyor, Sarı-siyahlı ekip, 'nin ardından Kosovalı forvet ve defans oyuncusu 'yı renklerine bağladı.

ekiplerinden , harekatına devam ediyor. Sarı-siyahlılar, 'nin ardından Kosovalı forvet ve tecrübeli savunma oyuncusu 'yı da kadrosuna kattığını açıkladı.

  1. 13.08.2020
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