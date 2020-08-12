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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Malatya'da transfer şov!

Malatya'da transfer şov!

Santos’tan Peru ’nın 28 yaşındaki maestrosu Cueva’yla el sıkışan Y.Malatyaspor, Arjantin’de Tallares’te oynayan kaleci Herrera’yı da kiralayacak.

'nin kararıyla ligde kalan , önümüzdeki dönem camianın gönlünü almayı planlıyor. Bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için çalışan sarı- kırmızılılar, bir süredir görüştüğü Santos'la kontratı biten Christian Cueva'yla prensipte anlaştı. 10 numara, kanatlarda görev yapabilen 28 yaşındaki Perulu oyuncu, 'da kiralık gittiği Pachuca'da bu sezon 3 maçta oynadı. , R.Vallecano ve gibi takımlarda da oynayan Cueva, 66 kez giydiği Peru formasıyla 11 gol attı.

HERRERA SATIN ALMA OPSİYONLU
Cueva'yla imzaların an meselesi olduğu Malatya temsilcisi, kaleye aradığı ismi de Arjantin'de buldu. Yönetimin Arjantin Süper Lig takımlarından Talleres'in Arjantinli kalecisi Guido Herrera'yı gündemine aldığı öğrenildi. 28 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı bildirilen kurmayların, Tallares kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. Kontratı 2023'te bitecek 1.87 boyundaki tecrübeli eldiven, bu sezon 22 maçta oynadı ve kalesinde 25 gol gördü.

  1. 12.8.2020
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