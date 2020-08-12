Malatya'da transfer şov!
Santos’tan Peru Milli Takımı’nın 28 yaşındaki maestrosu Cueva’yla el sıkışan Y.Malatyaspor, Arjantin’de Tallares’te oynayan kaleci Herrera’yı da kiralayacak.
TFF'nin kararıyla ligde kalan Yeni Malatyaspor, önümüzdeki dönem camianın gönlünü almayı planlıyor. Bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için çalışan sarı- kırmızılılar, bir süredir görüştüğü Santos'la kontratı biten Christian Cueva'yla prensipte anlaştı. 10 numara, kanatlarda görev yapabilen 28 yaşındaki Perulu oyuncu, Meksika'da kiralık gittiği Pachuca'da bu sezon 3 maçta oynadı. Krasnodar, R.Vallecano ve Sao Paulo gibi takımlarda da oynayan Cueva, 66 kez giydiği Peru formasıyla 11 gol attı.
HERRERA SATIN ALMA OPSİYONLU
Cueva'yla imzaların an meselesi olduğu Malatya temsilcisi, kaleye aradığı ismi de Arjantin'de buldu. Yönetimin Arjantin Süper Lig takımlarından Talleres'in Arjantinli kalecisi Guido Herrera'yı gündemine aldığı öğrenildi. 28 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı bildirilen kurmayların, Tallares kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. Kontratı 2023'te bitecek 1.87 boyundaki tecrübeli eldiven, bu sezon 22 maçta oynadı ve kalesinde 25 gol gördü.
- 12.8.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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