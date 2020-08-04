Yeni Malatyaspor'da Mina tutulacak

Yeni Malatyaspor'da yeni sezon öncesi tam 9 oyuncunun kontratı sona erdi. Dia, Farnolle, Mina, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Donald, Kjartansson, Karim Hafez ve Eren Tozlu'nun sözleşmeleri bitti. Sarı-kırmızılı ekibin stoper Mina ile yeniden anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Diğer 8 isimle yolların ayrılması bekleniyor.