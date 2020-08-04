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04 Ağustos 2020, Salı
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Yeni Malatyaspor'da tutulacak

Yeni Malatyaspor'da Mina tutulacak

Yeni Malatyaspor'da yeni sezon öncesi tam 9 oyuncunun kontratı sona erdi. Dia, Farnolle, , Erkan Kaş, Robin Yalçın, Donald, Kjartansson, ve 'nun sözleşmeleri bitti. Sarı-kırmızılı ekibin stoper Mina ile yeniden anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Diğer 8 isimle yolların ayrılması bekleniyor.

Yeni Malatyaspor'da yeni sezon öncesi tam 9 oyuncunun kontratı sona erdi. Dia, Farnolle, , Erkan Kaş, Robin Yalçın, Donald, Kjartansson, ve 'nun sözleşmeleri bitti. Sarı-kırmızılı ekibin stoper Mina ile yeniden anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Diğer 8 isimle yolların ayrılması bekleniyor.

  1. 4.8.2020
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