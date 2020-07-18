Bifouma Çin’e gitti

Çin takımlarından Shenzhen, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Bifouma'yı kadrosuna kattı. Türkiye'de daha önce Osmanlı, Sivasspor ve Ankaragücü formaları da giyen 28 yaşındaki Kongolu futbolcu, Yeni Malatya'da 29 maçta 6 gol kaydetmişti. Malatyaspor temsilcisinin bu transferden yaklaşık 2.5 milyon euro bonservis kazandığı öğrenildi.