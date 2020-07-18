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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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Bifouma ’e gitti

Bifouma Çin’e gitti

 takımlarından Shenzhen, 'da forma giyen Bifouma'yı kadrosuna kattı.

takımlarından Shenzhen, 'da forma giyen Bifouma'yı kadrosuna kattı. 'de daha önce Osmanlı, ve Ankaragücü formaları da giyen 28 yaşındaki Kongolu futbolcu, Yeni 'da 29 maçta 6 gol kaydetmişti. Malatyaspor temsilcisinin bu transferden yaklaşık 2.5 milyon euro bonservis kazandığı öğrenildi.

  1. 18.7.2020
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