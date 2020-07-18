Adil Gevrek: Puanla döneceğiz

Beşiktaş yenilgisiyle ateş hattının sıcaklığını iyiden iyiye hissetmeye başlayan Yeni Malatyaspor, final gibi maçta Rizespor'a kilitlendi. Radyospor'a konuşan Başkan Adil Gevrek, Rize'de her iki takım açısından çok kritik bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Hem bizim için hem de Rizespor için çok kritik bir mücadele. Rize'ye en az 1 puan almaya gidiyoruz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bu maça odaklandık. Kolay olmayacak. Bu maç için ekstra primimiz de olacak" dedi.

İKİLİ AVERAJDA 2-0'LIK HANDİKAP

Ligde haftayı averajla Karadeniz ekibinin önünde kapatan sarı-kırmızılılar, hem puan olarak rakibini geçmek hem de ikili averajla üstünlük kurabilmek için 1 puanın yanı sıra Rize deplasmanında galibiyet peşinde de olacak. Sezonun ilk devresinde sahasında Rizespor ile karşılaşan Malatya temsilcisi, rakibine 2-0 mağlup olmuştu. Yeni Malatyaspor, ligde sezon sonunda olası bir puan eşitliği durumunda üst sırada yer alabilmek için yeşil-mavililerin elindeki averaj üstünlüğünü ele geçirmek için mücadele edecek.