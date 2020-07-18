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18 Temmuz 2020, Cumartesi
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: Puanla döneceğiz

Adil Gevrek: Puanla döneceğiz

Y. başkanı Gevrek, maçı için iddialı konuştu: “Rize’ye en az 1 puan almaya gidiyoruz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bu maça odaklandık. Kolay olmayacak. Ekstra primimiz de olacak.”

yenilgisiyle ateş hattının sıcaklığını iyiden iyiye hissetmeye başlayan , final gibi maçta Rizespor'a kilitlendi. Radyospor'a konuşan Başkan , 'de her iki takım açısından çok kritik bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Hem bizim için hem de Rizespor için çok kritik bir mücadele. Rize'ye en az 1 puan almaya gidiyoruz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Bu maça odaklandık. Kolay olmayacak. Bu maç için ekstra primimiz de olacak" dedi.

İKİLİ AVERAJDA 2-0'LIK HANDİKAP

Ligde haftayı averajla ekibinin önünde kapatan sarı-kırmızılılar, hem puan olarak rakibini geçmek hem de ikili averajla üstünlük kurabilmek için 1 puanın yanı sıra Rize deplasmanında galibiyet peşinde de olacak. Sezonun ilk devresinde sahasında Rizespor ile karşılaşan temsilcisi, rakibine 2-0 mağlup olmuştu. Yeni Malatyaspor, ligde sezon sonunda olası bir puan eşitliği durumunda üst sırada yer alabilmek için yeşil-mavililerin elindeki averaj üstünlüğünü ele geçirmek için mücadele edecek.

  1. 18.7.2020
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