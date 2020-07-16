Malatya’da hedef 6 puan

Ligde averajla düşme hattının 1 basamak üzerinde bulunan Yeni Malatya, Çaykur Rizespor ile 'olmak ya da olmamak' anlamı taşıyan bir maça çıkacak. İlk maçta 2-0 yenildiği rakibinden ikili averajı da almak isteyen sarı-kırmızılılarda hedef; 2'de 2'yle ligde kalmak.