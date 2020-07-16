Malatya’da hedef 6 puan
Ligde averajla düşme hattının 1 basamak üzerinde bulunan Yeni Malatya, Çaykur Rizespor ile 'olmak ya da olmamak' anlamı taşıyan bir maça çıkacak.
Ligde averajla düşme hattının 1 basamak üzerinde bulunan Yeni Malatya, Çaykur Rizespor ile 'olmak ya da olmamak' anlamı taşıyan bir maça çıkacak. İlk maçta 2-0 yenildiği rakibinden ikili averajı da almak isteyen sarı-kırmızılılarda hedef; 2'de 2'yle ligde kalmak.
- 16.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Malatya’da hedef 6 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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