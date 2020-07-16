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16 Temmuz 2020, Perşembe
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’da hedef 6 puan

Malatya’da hedef 6 puan

Ligde averajla düşme hattının 1 basamak üzerinde bulunan Yeni , ile 'olmak ya da olmamak' anlamı taşıyan bir maça çıkacak.

Ligde averajla düşme hattının 1 basamak üzerinde bulunan Yeni , Çaykur Rizespor ile 'olmak ya da olmamak' anlamı taşıyan bir maça çıkacak. İlk maçta 2-0 yenildiği rakibinden ikili averajı da almak isteyen sarı-kırmızılılarda hedef; 2'de 2'yle ligde kalmak.

  1. 16.7.2020
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