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14 Temmuz 2020, Salı
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Kadroyu korudular

Kadroyu korudular

Malatyaspor , ligde geçen hafta 1-0 kazandıkları müsabakasının kadrosunu bozmadı.

Malatyaspor , ligde geçen hafta 1-0 kazandıkları Demir Grup Sivasspor müsabakasının kadrosunu bozmadı. Sarı-kırmızılılarda Damlu, Erkan, Ahmet, Mustafa, Fofana, Kjartansson, Yiğithan, Remi, Ndayishimiye ve Sakıp kulübede görev bekledi.
  1. 14.7.2020
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