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12 Temmuz 2020, Pazar
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Düşme korkusu yaşamayalım

Düşme korkusu yaşamayalım

'nın orta saha oyuncusu Bifouma, düşme hattına girmemek için kalan 3 haftada en az 5 puan almaları gerektiğini vurguladı.

'nın orta saha oyuncusu Bifouma, düşme hattına girmemek için kalan 3 haftada en az 5 puan almaları gerektiğini vurguladı. Fransız futbolcu, "Hiçbir korku yaşamamak için mutlaka bir galibiyet almalı ve yenilgi yaşamamalıyız" dedi.

  1. 12.7.2020
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