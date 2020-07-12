Düşme korkusu yaşamayalım

Malatya'nın orta saha oyuncusu Bifouma, düşme hattına girmemek için kalan 3 haftada en az 5 puan almaları gerektiğini vurguladı. Fransız futbolcu, "Hiçbir korku yaşamamak için mutlaka bir galibiyet almalı ve yenilgi yaşamamalıyız" dedi.