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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Süper Lig'de bir transfer daha! Resmen açıkladılar...

Son dakika: yeni transferini resmen açıkladı!

Son dakika: Yeni Malatyaspor yeni transferini resmen açıkladı!

Son dakika... 'de sezonun son haftalarına girilirken, kulüpler önümüzdeki sezon hazırlıklarına hız vermiş durumda. Bu ekiplerden , yeni transferini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi...

"Kulübümüz, ligi takımlarından Ludogorets'in 28 yaşındaki Kongolu oyuncusu Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Büyük camiamıza hayırlı olsun."

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 15:07
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