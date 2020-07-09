Son dakika: Yeni Malatyaspor yeni transferini resmen açıkladı!
Son dakika... Süper Lig'de sezonun son haftalarına girilirken, kulüpler önümüzdeki sezon hazırlıklarına hız vermiş durumda. Bu ekiplerden Yeni Malatyaspor, yeni transferini resmen duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi...
"Kulübümüz, Bulgaristan ligi takımlarından Ludogorets'in 28 yaşındaki Kongolu oyuncusu Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Büyük camiamıza hayırlı olsun."
- 09.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 15:07
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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