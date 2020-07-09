Malatya’dan Sivas darbesi

Ligde üst ve alt tarafı yakından ilgilendiren maçta şampiyonluk yarışından kopan Sivasspor, düşmeme mücadelesi veren Y.Malatyaspor'a da takıldı. Malatya ekibi, 14'te Robin'le gole yaklaştı. Robin'in plasesi, yan direğe çarpıp dışarı çıktı. 20'de Umut'un gollük vuruşunu kaleci Samassa önledi. Sivas'ın tek ciddi atağında Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından vuruşu direğin üstünden auta çıktı. İkinci yarıda direk şanssızlığını bu sefer kırmızı- beyazlılar yaşadı. 54'te Yatabare'nin kafası yan direğe çarpıp auta gitti. 68'de Malatya'nın golü geldi. Acquah'ın yaklaşık 30 metreden füzesi ağlarla buluştu: 0-1. 82'de de Kone'nin kafa şutu direkten dönerken, Hikmet Karaman'ın öğrencileri 16 hafta sonra deplasmanda kazandı. Sivasspor ise evinde üst üste 2. yenilgisini alırken, korona arasından sonra çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.



MOTİVASYON SORUNU

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son dönemde yaşadıkları puan kayıpları sonrası motivasyon sorunu yaşadıklarını söyledi. Çalımbay, "Böyle maçlarda bir türlü motive etmekte zorlanıyoruz. Bıkkınlık belki de artık hedefe gelinmişlik oluyor. O yüzden de sorun yaşıyoruz" dedi.



KARAMAN'DAN ÖZÜR

Yeni Malatyaspor hocası Hikmet Karaman, altın değerinde bir 3 puan kazandıklarını belirtip, zaman geçirdikleri için özür diledi. Karaman, "Zaman geçirdiğimiz için Sivaslılardan özür diliyorum ama son dakikalarda maçları kaybediyoruz" ifadelerini kullandı.