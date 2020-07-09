Malatya’dan Sivas darbesi

Sivasspor’un 2, Y.Malatya’nın 1 topunun direkten döndüğü maçta, sarıkırmızılılar 68’de Acquah’ın golüyle galip geldi ve ateş hattının üstüne çıktı.
Ligde üst ve alt tarafı yakından ilgilendiren maçta şampiyonluk yarışından kopan Sivasspor, düşmeme mücadelesi veren Y.Malatyaspor'a da takıldı. Malatya ekibi, 14'te Robin'le gole yaklaştı. Robin'in plasesi, yan direğe çarpıp dışarı çıktı. 20'de Umut'un gollük vuruşunu kaleci Samassa önledi. Sivas'ın tek ciddi atağında Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından vuruşu direğin üstünden auta çıktı. İkinci yarıda direk şanssızlığını bu sefer kırmızı- beyazlılar yaşadı. 54'te Yatabare'nin kafası yan direğe çarpıp auta gitti. 68'de Malatya'nın golü geldi. Acquah'ın yaklaşık 30 metreden füzesi ağlarla buluştu: 0-1. 82'de de Kone'nin kafa şutu direkten dönerken, Hikmet Karaman'ın öğrencileri 16 hafta sonra deplasmanda kazandı. Sivasspor ise evinde üst üste 2. yenilgisini alırken, korona arasından sonra çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.
MOTİVASYON SORUNU
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son dönemde yaşadıkları puan kayıpları sonrası motivasyon sorunu yaşadıklarını söyledi. Çalımbay, "Böyle maçlarda bir türlü motive etmekte zorlanıyoruz. Bıkkınlık belki de artık hedefe gelinmişlik oluyor. O yüzden de sorun yaşıyoruz" dedi.
KARAMAN'DAN ÖZÜR
Yeni Malatyaspor hocası Hikmet Karaman, altın değerinde bir 3 puan kazandıklarını belirtip, zaman geçirdikleri için özür diledi. Karaman, "Zaman geçirdiğimiz için Sivaslılardan özür diliyorum ama son dakikalarda maçları kaybediyoruz" ifadelerini kullandı.
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Malatya’dan Sivas darbesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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