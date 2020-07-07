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07 Temmuz 2020, Salı
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Yeni umutlu

Yeni Malatya umutlu

Ligde ilk 13 maçında 20 puan toplayan, sonrasında ise aynı maç periyodunda sadece 5 puan alarak düşmeme mücadelesi veren Y., gelecekten umutlu.

Ligde ilk 13 maçında 20 puan toplayan, sonrasında ise aynı maç periyodunda sadece 5 puan alarak düşmeme mücadelesi veren Y., gelecekten umutlu. Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "Önümüzdeki her maçı final maçı olarak tek tek aşıp ileriye bakacağız" diye camiaya umut dağıttı.
  1. 7.7.2020
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