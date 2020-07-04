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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Y.Malatya’nın kader maçı

Y.Malatya’nın kader maçı

kariyerinin en kötü sezonunu yaşayan Y.Malatya, bugün evinde ile kader maçına çıkıyor. 15. sıradaki Malatyaspor, kritik Gençlerbirliği maçına galibiyet parolasıyla hazırlandı. Takımda sakatlığı düzelen stoper Hadebe'nin forma giyebileceği bildirildi.

Süper Lig kariyerinin en kötü sezonunu yaşayan Y.Malatya, bugün evinde ile kader maçına çıkıyor. 15. sıradaki Malatyaspor, kritik Gençlerbirliği maçına galibiyet parolasıyla hazırlandı. Takımda sakatlığı düzelen stoper Hadebe'nin forma giyebileceği bildirildi.

  1. 4.7.2020
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