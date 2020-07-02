Yeni Malatyaspor’un genç yıldızı Youssouf performansıyla dikkat çekiyor
Yeni Malatyaspor’un sezon başında transfer ettiği Burundili futbolcu Youssouf Ndayishimiye, görev aldığı maçlarda sergilediği performansla dikkatleri çekiyor. Youssouf Ndayishimiye ile 2023 yılına kadar sözleşme yapan Yeni Malatyaspor, genç oyuncudan önümüzdeki sezon tam verim almayı planlıyor.
Geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçında oyuna sonradan girip 81. dakikada attığı şık kafa golüyle skoru eşitleyen 21 yaşındaki Youssouf, Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Yükselen form grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken genç orta saha, ligin 28. haftasında Malatya'da oynanan Göztepe karşılaşmasında da yaptığı asistle takımına katkı sunmuştu.
Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın bu hafta oynanacak Gençlerbirliği müsabakasında Burundili yeteneğe ilk on birde şans verebileceği ifade ediliyor.
Youssouf Ndayishimiye ile 2023 yılına kadar sözleşme yapan Yeni Malatyaspor, genç oyuncudan önümüzdeki sezon tam verim almayı planlıyor.
- 02.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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