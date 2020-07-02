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02 Temmuz 2020, Perşembe
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’un genç yıldızı Youssouf performansıyla dikkat çekiyor

Yeni Malatyaspor’un genç yıldızı Youssouf performansıyla dikkat çekiyor

’un sezon başında transfer ettiği Burundili futbolcu , görev aldığı maçlarda sergilediği performansla dikkatleri çekiyor. Youssouf Ndayishimiye ile 2023 yılına kadar sözleşme yapan Yeni Malatyaspor, genç oyuncudan önümüzdeki sezon tam verim almayı planlıyor.

Geçen hafta oynanan maçında oyuna sonradan girip 81. dakikada attığı şık kafa golüyle skoru eşitleyen 21 yaşındaki Youssouf, 'ın vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı. Yükselen form grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken genç orta saha, ligin 28. haftasında Malatya'da oynanan karşılaşmasında da yaptığı asistle takımına katkı sunmuştu.

Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın bu hafta oynanacak müsabakasında Burundili yeteneğe ilk on birde şans verebileceği ifade ediliyor.

ile 2023 yılına kadar sözleşme yapan , genç oyuncudan önümüzdeki sezon tam verim almayı planlıyor.

  1. 02.07.2020
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