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30 Haziran 2020, Salı
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Bifouma’dan müjdesi

Bifouma’dan transfer müjdesi

'nın 'in Schenzhen takımına transferi için prensip anlaşmasına varıldığı kulüp tarafından duyuruldu.

'nın 'in Schenzhen takımına transferi için prensip anlaşmasına varıldığı kulüp tarafından duyuruldu. 28 yaşındaki Kongolu sağ açığın yaklaşık 2.8 milyon euro bonservisle transferinin gerçekleştiği öğrenildi. Bifouma, sarı-kırmızılılarda tüm kulvarlarda çıktığı 29 karşılaşmada 6 kez ağları havalandırdı.
  1. 30.6.2020
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