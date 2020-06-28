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28 Haziran 2020, Pazar
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Özer: VAR’a gitmeliydi

Özer: VAR’a gitmeliydi

'ın cezası nedeniyle 'u kulübeden idare eden yardımcısı , 'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda hakemin VAR'a gitmesi gerektiğini söyledi.

Hikmet Karaman'ın cezası nedeniyle 'u kulübeden idare eden yardımcısı , "65. dakikaya kadar 'nin baskısı yoktu. 10 kişi kaldığımız pozisyon kırılma anıydı. Bence ağır bir karardı. Bu kararın doğru olduğuna inanmıyoruz. İkinci sarı kartın VAR'a gitmesi yokmuş, gitmesi gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.
  1. 28.6.2020
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