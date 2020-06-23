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23 Haziran 2020, Salı
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’da hedef 6 maçta 9 puan

Malatya’da hedef 6 maçta 9 puan

Sezon başından bu yana 3 teknik adamla çalışan , 'la karşısında elde etti.

Sezon başından bu yana 3 teknik adamla çalışan , 'la karşısında elde etti. Kalan haftalarda final niteliğinde 6 maça çıkacak sarı-kırmızılılar, en az 9 puan hedefliyor. temsilcisi bu hafta F.Bahçe'ye konuk olacak.
  1. 23.6.2020
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