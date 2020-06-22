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22 Haziran 2020, Pazartesi
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derin nefes aldı

Yeni Malatyaspor derin nefes aldı

Ligin 15. haftasındaki galibiyetinin ardından çıktığı 12 maçta 10 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak haftalarca 3 puana hasret kalan ekibi, galibiyetiyle alt sıralardan kurtulma adına da büyük fırsat yakaladı.

Ligin 15. haftasındaki galibiyetinin ardından çıktığı 12 maçta 10 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak haftalarca 3 puana hasret kalan ekibi, galibiyetiyle alt sıralardan kurtulma adına da büyük fırsat yakaladı. Göztepe galibiyetiyle önünde bulunan 6 maçı daha da önem kazanan , 29. haftada deplasmanda ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmayı da kazanmanın planlarını yapıyor.
  1. 22.6.2020
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