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19 Haziran 2020, Cuma
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fikstüre güveniyor

Malatya fikstüre güveniyor

Ligde 12 maçtır galibiyete hasret kalan ve düşme hattına inen sarı-kırmızılılar, kalan 7 maçın 4’ünü evinde oynamanın avantajını kullanarak lige tutunmak istiyor.

Süper Lig'de son galibiyetini, 15. haftada 'a karşı deplasmanda 2-0'lık skorla alan , ardından çıktığı 12 mücadelede ise 3 puan elde edemedi. Son olarak sahasında öne geçtiği maçta 'ya kaybeden sarı-kırmızılılar, düşme potasına girdi. ekibi son 7 maçının 4'ünü sahasında oynayacak ve evinde 'yle başlayacak maratonda, bu karşılaşmaları kazanarak kümede kalmanın hesaplarını yapıyor. Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "Önümüzde final niteliğinde 7 maç var. Bu maçlardan en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz. 4'ünü sahamızda oynayacağız. Bunu avantaja çevirip, lige tutunmak istiyoruz. Başaracak kapasitedeyiz" diye camiaya umut dağıttı.
  1. 19.6.2020
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