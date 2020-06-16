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16 Haziran 2020, Salı
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Sergen’den sonra kayıp

Sergen’den sonra kayıp

'ya da kaybeden , galibiyet özlemini 12 maça çıkararak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

'ya da kaybeden , galibiyet özlemini 12 maça çıkararak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Sarı-kırmızılılar, ligin 15. haftasındaki galibiyetinin ardından kazanamadı. ekibinde, ile elde edilen 24 puanın üzerine sadece 1 puan eklenebildi.

  1. 16.6.2020
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