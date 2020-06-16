Sergen’den sonra kayıp

Sahasında Kasımpaşa'ya da kaybeden Yeni Malatyaspor, galibiyet özlemini 12 maça çıkararak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Sarı-kırmızılılar, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından kazanamadı. Malatya ekibinde, Sergen Yalçın ile elde edilen 24 puanın üzerine sadece 1 puan eklenebildi.