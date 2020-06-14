Malatya kayıp - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Malatya kayıp

Malatya kayıp

Malatya kayıp

Sahasında öne geçtiği karşılaşmada 'ya 2-1 yenilen Yeni Malatya 11 haftalık galibiyet özlemine yine son veremedi.

Yeni Malatyaspor, seyircisi önünde ağırladığı 'ya 2-1 yenildi. 11 haftalık galibiyet özlemine son veremeyen sarıkırmızılılar, ilk yarıyı uzatma dakikalarında Donald'ın attığı golle 1-0 önde kapadı. İlk yarıda Kasımpaşa'nın penaltısı ve Malatya'nın bir golü VAR kararıyla iptal edildi. 61'de Robin Yalçın'ın hatalı pasında araya giren Thiam, skora denge getirdi: 1-1. 63'te Koita'nın direkten dönen kafa şutunda topu kontrol eden kaleci Farnolle, 67'de yine Thiam'ın şutuna engel olamadı ve konuk ekip Kasımpaşa 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda maçı çevirmeye çalışan ev sahibi 'un çabaları yetersiz kaldı ve 27. haftayı puansız kapadı: 1-2.

2 GOL VAR'A TAKILDI
Maçın 13. dakikasında Kasımpaşa'nın kazandığı penaltı VAR kararıyla iptal edildi. 19. dakikada ise ev sahibi Malatya'nın Acquah ile bulduğu gol VAR odasından gelen uyarıyla geçerli sayılmadı.

  1. 14.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Malatya kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA