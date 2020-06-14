Malatya kayıp
Sahasında öne geçtiği karşılaşmada Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Yeni Malatya 11 haftalık galibiyet özlemine yine son veremedi.
Yeni Malatyaspor, seyircisi önünde ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-1 yenildi. 11 haftalık galibiyet özlemine son veremeyen sarıkırmızılılar, ilk yarıyı uzatma dakikalarında Donald'ın attığı golle 1-0 önde kapadı. İlk yarıda Kasımpaşa'nın penaltısı ve Malatya'nın bir golü VAR kararıyla iptal edildi. 61'de Robin Yalçın'ın hatalı pasında araya giren Thiam, skora denge getirdi: 1-1. 63'te Koita'nın direkten dönen kafa şutunda topu kontrol eden kaleci Farnolle, 67'de yine Thiam'ın şutuna engel olamadı ve konuk ekip Kasımpaşa 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda maçı çevirmeye çalışan ev sahibi Yeni Malatyaspor'un çabaları yetersiz kaldı ve 27. haftayı puansız kapadı: 1-2.
2 GOL VAR'A TAKILDI
Maçın 13. dakikasında Kasımpaşa'nın kazandığı penaltı VAR kararıyla iptal edildi. 19. dakikada ise ev sahibi Malatya'nın Acquah ile bulduğu gol VAR odasından gelen uyarıyla geçerli sayılmadı.
- 14.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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