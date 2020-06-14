Malatya kayıp

Yeni Malatyaspor, seyircisi önünde ağırladığı Kasımpaşa'ya 2-1 yenildi. 11 haftalık galibiyet özlemine son veremeyen sarıkırmızılılar, ilk yarıyı uzatma dakikalarında Donald'ın attığı golle 1-0 önde kapadı. İlk yarıda Kasımpaşa'nın penaltısı ve Malatya'nın bir golü VAR kararıyla iptal edildi. 61'de Robin Yalçın'ın hatalı pasında araya giren Thiam, skora denge getirdi: 1-1. 63'te Koita'nın direkten dönen kafa şutunda topu kontrol eden kaleci Farnolle, 67'de yine Thiam'ın şutuna engel olamadı ve konuk ekip Kasımpaşa 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda maçı çevirmeye çalışan ev sahibi Yeni Malatyaspor'un çabaları yetersiz kaldı ve 27. haftayı puansız kapadı: 1-2.

2 GOL VAR'A TAKILDI

Maçın 13. dakikasında Kasımpaşa'nın kazandığı penaltı VAR kararıyla iptal edildi. 19. dakikada ise ev sahibi Malatya'nın Acquah ile bulduğu gol VAR odasından gelen uyarıyla geçerli sayılmadı.