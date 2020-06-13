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13 Haziran 2020, Cumartesi
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3 puan hesabı

3 puan hesabı

Yarın akşam evinde 'yı konuk edecek olan Yeni 'da bütün hesaplar kazanmak üzerine yapılıyor.

Yarın akşam evinde 'yı konuk edecek olan Yeni 'da bütün hesaplar kazanmak üzerine yapılıyor. Ligin ikinci yarısında oynadığı 9 karşılaşmada galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılılar, yönetiminde bu şansızlığını kırmak istiyor.
  1. 13.6.2020
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