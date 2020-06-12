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12 Haziran 2020, Cuma
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"Şehre borcumuz var"

"Şehre borcumuz var"

'un hocası , "Geçmişte şu oldu, bu oldu gibi şeyleri konuşmaya hiç gerek yok. Futbolculara empoze ettiğimiz en önemli olay 'şehre borcunuz var' oldu" şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor'un hocası , "Geçmişte şu oldu, bu oldu gibi şeyleri konuşmaya hiç gerek yok. Futbolculara empoze ettiğimiz en önemli olay 'şehre borcunuz var' oldu" şeklinde konuştu.

  1. 12.6.2020
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