Malatya’da hedef 3 puan - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Malatya’da hedef 3 puan

’da hedef 3 puan

Malatya’da hedef 3 puan

Devre arasında bazı futbolcular ile yolların ayrılması ve sık sık yapılan teknik adam değişiklikleriyle başarısız bir döneme giren , kalan 8 maçta tabloyu tersine döndürmeyi planlıyor.

Devre arasında bazı futbolcular ile yolların ayrılması ve sık sık yapılan teknik adam değişiklikleriyle başarısız bir döneme giren , kalan 8 maçta tabloyu tersine döndürmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki hafta sahasında oynayacağı müsabakasına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Son 11 maçta 3 puana hasret kalan sarı-kırmızılar, kariyerinin en kötü istatistiğine imza attı. 8 maçtan en az 12 puan çıkarmayı hedefleyen futbolcular, yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
  1. 8.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Malatya’da hedef 3 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA