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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Atacan üzdü

Atacan üzdü

Malatyaspor'un efsane teknik direktörü , memleketi 'de beyin kanaması geçirdi.

Malatyaspor'un efsane teknik direktörü , memleketi 'de beyin kanaması geçirdi. Malatyalılar yayınladıkları mesajlarla unutmadığı Atacan, Malatyaspor'un namağlup 'e çıktığı dönemde olarak görev yapmış ve taraftarların gönlünde taht kurmuştu.
  1. 8.6.2020
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