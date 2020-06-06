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06 Haziran 2020, Cumartesi
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’nın fikstür güveni

Malatya’nın fikstür güveni

Son 8 maçın 5'ini sahasında oynayacak Yeni , fikstür avantajını kullanma peşinde.

Son 8 maçın 5'ini sahasında oynayacak Yeni , fikstür avantajını kullanma peşinde. Evinde K.Paşa, , G.Birliği, ve G.Antep ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, minimum kayıp yapma peşinde. Malatya'nın ligin ikinci yarısında galibiyeti bulunmuyor.
  1. 6.6.2020
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