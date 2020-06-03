BTC Türk Yeni Malatyaspor'un Başkanı Adil Gevrek'in babası yaşamını yitirdi! - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
03 Haziran 2020, Çarşamba
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BTC Türk 'un Başkanı 'in babası yaşamını yitirdi!

BTC Türk Yeni Malatyaspor'un Başkanı Adil Gevrek'in babası yaşamını yitirdi!

ekiplerinden BTC Türk 'un Başkanı 'in babası geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. BTC Türk Yeni Malatyaspor'dan açıklama geldi.

BTC Türk 'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulüp Başkanımız 'in babası Ömer Gevrek (76) geçirdiği kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, Kulüp Başkanımız Adil Gevrek, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer veridi.
  1. 03.06.2020
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