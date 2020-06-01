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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Yeni Töre’yle uzattı

Yeni Malatya Töre’yle uzattı

adı 'la anılan 'nin opsiyon hakkını kullandı ve kontratını 2021'e kadar uzattı.

adı 'la anılan 'nin opsiyon hakkını kullandı ve kontratını 2021'e kadar uzattı. Başkan Adil Gevrek daha önce yaptığı açıklamada, Töre için Beşiktaş'tan teklif gelmediğini ve gelirse sezon sonu değerlendireceklerini söylemişti. 28 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon 21 maçta 2 gol, 4 asist üretti.
  1. 1.6.2020
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