Adil Gevrek'ten flaş açıklama: O isimlere teklifler var! - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulüp başkanı açıkladı: O isimlere teklifler var!

'ten flaş açıklama: O isimlere teklifler var!

Adil Gevrek'ten flaş açıklama: O isimlere teklifler var!

'e corona virüsü nedeniyle verilen arada kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler temaslarını sıklaştırmış durumda. Özellikle ligin 4 büyük ekibi için birçok isim anılırken, Başkanı 'ten kulüpte forma giyen bazı isimler için transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...

Başkanı , transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Bifouma ve Acquah'a yurt dışından teklifler var. için de 'tan bize resmi bir teklif gelmedi. Gelirse bunu sezon sonu değerlendiririz. Gökhan'ın da tek düşüncesi şu anda Yeni Malatyaspor" dedi.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, isimleri gündeminden düşmeyen Gökhan Töre, Thievy Bifouma ve Afriye Acquah ilgili açıklamalarda bulundu.

Gevrek, Bifouma ve Acquah'a transfer teklifi geldiğini doğrularken, Gökhan'a Beşiktaş'tan herhangi bir teklif gelmediğini söyledi.
Şu an transferde adı geçen hiçbir futbolcularını bırakmayacaklarını belirten Gevrek, "Öncelikli düşüncemiz, 8 maçımızı kazanıp ligde kalmak. Oyuncularımızla ilgili yurt dışından teklifler var. Öncelikle Gökhan Töre için Beşiktaş'tan bize resmi bir teklif gelmedi. Gelirse bunu sezon sonu değerlendiririz. Gökhan'ın da tek düşüncesi şu anda Yeni Malatyaspor. Acquah ve Bifouma'ya teklifler geliyor. Devre arasında İtalya ve Çin'den teklifler aldık. Bunları ancak sezon sonu konuşabileceğimizi söyledik. Şu anda transferi konuşmak istemiyoruz. Tek düşüncemiz takımı ligde tutmak" diye konuştu.

"KORKULU RÜYA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"
Gevrek, hazırlıklarla ilgili de konuşarak, "12 Haziran'da başlayacak lige en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde final niteliği taşıyan birbirinden zorlu 8 müsabaka var. Tek amacımız korkulu rüya görmemek" diye konuştu.

  1. 31.05.2020
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