Adil Gevrek'ten flaş açıklama: O isimlere teklifler var!
Süper Lig'e corona virüsü nedeniyle verilen arada kadrolarını güçlendirmek isteyen kulüpler transfer temaslarını sıklaştırmış durumda. Özellikle ligin 4 büyük ekibi için birçok isim anılırken, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'ten kulüpte forma giyen bazı isimler için transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Bifouma ve Acquah'a yurt dışından teklifler var. Gökhan Töre için de Beşiktaş'tan bize resmi bir teklif gelmedi. Gelirse bunu sezon sonu değerlendiririz. Gökhan'ın da tek düşüncesi şu anda Yeni Malatyaspor" dedi.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, isimleri transfer gündeminden düşmeyen Gökhan Töre, Thievy Bifouma ve Afriye Acquah ilgili açıklamalarda bulundu.
Gevrek, Bifouma ve Acquah'a transfer teklifi geldiğini doğrularken, Gökhan'a Beşiktaş'tan herhangi bir teklif gelmediğini söyledi.
Şu an transferde adı geçen hiçbir futbolcularını bırakmayacaklarını belirten Gevrek, "Öncelikli düşüncemiz, 8 maçımızı kazanıp ligde kalmak. Oyuncularımızla ilgili yurt dışından teklifler var. Öncelikle Gökhan Töre için Beşiktaş'tan bize resmi bir teklif gelmedi. Gelirse bunu sezon sonu değerlendiririz. Gökhan'ın da tek düşüncesi şu anda Yeni Malatyaspor. Acquah ve Bifouma'ya teklifler geliyor. Devre arasında İtalya ve Çin'den teklifler aldık. Bunları ancak sezon sonu konuşabileceğimizi söyledik. Şu anda transferi konuşmak istemiyoruz. Tek düşüncemiz takımı ligde tutmak" diye konuştu.
"KORKULU RÜYA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"
Gevrek, hazırlıklarla ilgili de konuşarak, "12 Haziran'da başlayacak lige en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde final niteliği taşıyan birbirinden zorlu 8 müsabaka var. Tek amacımız korkulu rüya görmemek" diye konuştu.
- 31.05.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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