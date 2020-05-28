Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a geçmiş olsun mesajı
Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 4'ü futbolcu 1 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirilirken spor camiasından destek mesajları geldi.
Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 4'ü futbolcu 5 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirilirken spor camiasından destek mesajları geldi. Yeni Malatyaspor'a dilenen geçmiş olsun mesajları şöyle:
FENERBAHÇE
Covid-19 testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 4 futbolcusu ve 1 personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
Geçmiş olsun.
TRABZONSPOR
Yapılan COVID-19 testleri sonucunda dört futbolcu ve bir çalışanda pozitif vakaya rastlanan BtcTürk Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcularınızın ve çalışanınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. #BirlikteBaşaracağız
GALATASARAY
Corona virüsÜ testleri pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor futbolcularına ve kulüp çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.
ANTALYASPOR
BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Covid-19 testleri pozitif çıkan dört futbolcusu ve bir personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz. #FraportTAVAntalyaspor
ANKARAGÜCÜ
Geçmiş olsun
Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcularınıza ve personelinize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.
KAYSERİSPOR
Geçmiş olsun
Bu zorlu süreci atlatacağınıza ve oyuncularınız ile personelinizin sağlığına kavuşacağına inancımız tam.
KASIMPAŞA
Geçmiş olsun
Testleri pozitif çıkan futbolcu ve personelinize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz.
GENÇLERBİRLİĞİ
Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; söz konusu sporcular ve personelin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
- 28.05.2020
- Güncelleme: 28.05.2020 23:18
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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