Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a geçmiş olsun mesajı - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
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ekiplerinden 'a geçmiş olsun mesajı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'a geçmiş olsun mesajı

takımlarından BtcTurk 'da 4'ü futbolcu 1 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirilirken spor camiasından destek mesajları geldi.

takımlarından BtcTurk 'da 4'ü futbolcu 5 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirilirken spor camiasından destek mesajları geldi. Yeni Malatyaspor'a dilenen geçmiş olsun mesajları şöyle:

FENERBAHÇE

Covid-19 testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 4 futbolcusu ve 1 personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Geçmiş olsun.

TRABZONSPOR

Yapılan COVID-19 testleri sonucunda dört futbolcu ve bir çalışanda pozitif vakaya rastlanan BtcTürk Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcularınızın ve çalışanınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. #BirlikteBaşaracağız

GALATASARAY

Corona virüsÜ testleri pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor futbolcularına ve kulüp çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.

ANTALYASPOR

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Covid-19 testleri pozitif çıkan dört futbolcusu ve bir personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz. #FraportTAVAntalyaspor

ANKARAGÜCÜ

Geçmiş olsun

Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcularınıza ve personelinize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

KAYSERİSPOR

Geçmiş olsun

Bu zorlu süreci atlatacağınıza ve oyuncularınız ile personelinizin sağlığına kavuşacağına inancımız tam.

KASIMPAŞA

Geçmiş olsun

Testleri pozitif çıkan futbolcu ve personelinize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz.

GENÇLERBİRLİĞİ

Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; söz konusu sporcular ve personelin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

  1. 28.05.2020
  2. Güncelleme: 28.05.2020 23:18
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