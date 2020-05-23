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23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Yeni ’da iki pozitif vaka

Yeni Malatya’da iki pozitif vaka

'da 1'i futbolcu 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Sarı-siyahlı kulübün hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Pozitif olanların tedavisine başlandı" denildi.

'da 1'i futbolcu 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Sarı-siyahlı kulübün hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Pozitif olanların tedavisine başlandı" denildi.
  1. 23.5.2020
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