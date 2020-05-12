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12 Mayıs 2020, Salı
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Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Mustafa Cengiz'den sevindirici haber! G.Saraylı yönetici açıkladı

Mahmut Recevik: son derece sağlıklı

Mahmut Recevik: Mustafa Cengiz son derece sağlıklı

, beyin ameliyatı geçiren Başkan 'in sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Cengiz'i hastanede ziyaret ettiğini belirten Recevik, "Kendisi son derece sağlıklı, normal odasında dinleniyor. Tekrar acil şifalar diliyorum. Galatasaray'ı çok güzel günler bekliyor" ifadelerini kullandı.

, geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olan Başkan 'i hastanede ziyaret etti.

Ziyareti sonrasında Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında bir tweet atan Mahmut Recevik, "Bugün, öğleden sonra Başkanımız Mustafa Cengiz'i hastahanede ziyaret edip, sağlığı hakkında bilgi aldık. Kendisi son derece sağlıklı, normal odasında dinleniyor. Tekrar acil şifalar diliyorum. Galatasaray'ı çok güzel günler bekliyor" ifadelerini kullandı.

  1. 12.05.2020
  2. Güncelleme: 12.05.2020 21:20
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