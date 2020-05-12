Mahmut Recevik: Mustafa Cengiz son derece sağlıklı

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olan Başkan Mustafa Cengiz'i hastanede ziyaret etti.

Ziyareti sonrasında Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında bir tweet atan Mahmut Recevik, "Bugün, öğleden sonra Başkanımız Mustafa Cengiz'i yönetim kurulu üyelerimizle hastahanede ziyaret edip, sağlığı hakkında bilgi aldık. Kendisi son derece sağlıklı, normal odasında dinleniyor. Tekrar acil şifalar diliyorum. Galatasaray'ı çok güzel günler bekliyor" ifadelerini kullandı.