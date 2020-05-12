Mahmut Recevik: Mustafa Cengiz son derece sağlıklı
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, beyin ameliyatı geçiren Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Cengiz'i hastanede ziyaret ettiğini belirten Recevik, "Kendisi son derece sağlıklı, normal odasında dinleniyor. Tekrar acil şifalar diliyorum. Galatasaray'ı çok güzel günler bekliyor" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, geçtiğimiz günlerde beyin ameliyatı olan Başkan Mustafa Cengiz'i hastanede ziyaret etti.
Ziyareti sonrasında Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında bir tweet atan Mahmut Recevik, "Bugün, öğleden sonra Başkanımız Mustafa Cengiz'i yönetim kurulu üyelerimizle hastahanede ziyaret edip, sağlığı hakkında bilgi aldık. Kendisi son derece sağlıklı, normal odasında dinleniyor. Tekrar acil şifalar diliyorum. Galatasaray'ı çok güzel günler bekliyor" ifadelerini kullandı.
- 12.05.2020
- Güncelleme: 12.05.2020 21:20
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