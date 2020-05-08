Yeni Malatyaspor'da futbolculara ve kulüp çalışanlarına corona virüsü testi yapıldı
Son dakika corona virüsü haberleri... Süper Lig'e 12 Haziran'da yeniden başlanacağının açıklanmasının ardından 11 Mayıs Pazartesi günü top başı yapacağını duyuran Yeni Malatyaspor'da futbolcu, antrenör ve kulüp çalışanlarına corona virüsü testi yapıldı. İşte detaylar...
Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan teste bir grup futbolcu, altyapı antrenörleri ve kulüp çalışanları katıldı. A Takım teknik heyeti ve il dışından gelecek futbolcuların korona virüs testlerinin ise salı günü yapılacağı belirtildi.
Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık ekipleri tarafından Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcularımız, altyapı antrenörlerimiz ve tüm personelimize korona virüs (Kovid-19) PCR testi yapılmıştır. Teknik heyetimiz ve il dışından gelecek bazı futbolcularımızın Kovit-19 testi ise salı günü yapılacak" ifadelerine yer verildi.
- 08.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni Malatyaspor'da futbolculara ve kulüp çalışanlarına corona virüsü testi yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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