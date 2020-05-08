Yeni Malatyaspor'da futbolculara ve kulüp çalışanlarına corona virüsü testi yapıldı - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
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'da futbolculara ve kulüp çalışanlarına corona virüsü testi yapıldı

Yeni Malatyaspor'da futbolculara ve kulüp çalışanlarına corona virüsü testi yapıldı

Son dakika corona virüsü haberleri... 'e 12 Haziran'da yeniden başlanacağının açıklanmasının ardından 11 Mayıs Pazartesi günü top başı yapacağını duyuran 'da futbolcu, antrenör ve kulüp çalışanlarına corona virüsü testi yapıldı. İşte detaylar...

'nde yapılan teste bir grup futbolcu, altyapı antrenörleri ve kulüp çalışanları katıldı. A Takım teknik heyeti ve il dışından gelecek futbolcuların korona virüs testlerinin ise salı günü yapılacağı belirtildi.

Kulübü tarafından yapılan açıklamada, " Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık ekipleri tarafından Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcularımız, altyapı antrenörlerimiz ve tüm personelimize korona virüs (Kovid-19) PCR testi yapılmıştır. Teknik heyetimiz ve il dışından gelecek bazı futbolcularımızın Kovit-19 testi ise salı günü yapılacak" ifadelerine yer verildi.

  1. 08.05.2020
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