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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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geri sayıma geçti

Malatya geri sayıma geçti

Toplanma tarihi olarak 'ı belirlendiği 'da yurt dışından gelecek futbolcular bekleniyor.

Toplanma tarihi olarak 'ı belirlendiği 'da yurt dışından gelecek futbolcular bekleniyor. Donald, Kjartansson ve Robin Yalçın'ın 14 günlük karantina sürecinden sonra çalışmalara başlayacakları belirtildi. 4 haftalık kampa girmeyi planlayan Malatya'da, futbolcuların çoğu evde çalışırken; Eren Tozlu, , , ve Hadebe tesislerde idman yapıyor.
  1. 6.5.2020
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