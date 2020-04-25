Bifouma’dan ilginç maske
Yeni Malatyaspor'un Kongolu oyuncusu Bifouma, koronavirüs salgınından korunmak için taktığı ilginç maskeyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Yeni Malatyaspor'un Kongolu oyuncusu Bifouma, koronavirüs salgınından korunmak için taktığı ilginç maskeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Salgından nasıl korunduğunu anlatan ve görmeye alışkın olmadığımız bir maskeyle paylaşım yapan yıldız oyuncu, hazırlıklarını bireysel olarak Ankara'da sürdürüyor. Bifouma'nın seyahat yasağının kalkmasını ardından Malatya'ya geleceği belirtildi.+
- 25.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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