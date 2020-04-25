Bifouma’dan ilginç maske

Yeni Malatyaspor'un Kongolu oyuncusu Bifouma, koronavirüs salgınından korunmak için taktığı ilginç maskeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Salgından nasıl korunduğunu anlatan ve görmeye alışkın olmadığımız bir maskeyle paylaşım yapan yıldız oyuncu, hazırlıklarını bireysel olarak Ankara'da sürdürüyor. Bifouma'nın seyahat yasağının kalkmasını ardından Malatya'ya geleceği belirtildi.+



