Bifouma’dan ilginç maske - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Bifouma’dan ilginç maske

’dan ilginç maske

Bifouma’dan ilginç maske

Yeni Malatyaspor'un Kongolu oyuncusu , koronavirüs salgınından korunmak için taktığı ilginç maskeyi hesabından paylaştı.

Yeni Malatyaspor'un Kongolu oyuncusu , koronavirüs salgınından korunmak için taktığı ilginç maskeyi hesabından paylaştı. Salgından nasıl korunduğunu anlatan ve görmeye alışkın olmadığımız bir maskeyle paylaşım yapan yıldız oyuncu, hazırlıklarını bireysel olarak 'da sürdürüyor. Bifouma'nın seyahat yasağının kalkmasını ardından 'ya geleceği belirtildi.+


  1. 25.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bifouma’dan ilginç maske haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA