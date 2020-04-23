Hikmet Karaman: Lig devam etsin - Son dakika BtcTurk Yeni Malatyaspor haberleri - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Hikmet Karaman: Lig devam etsin

: Lig devam etsin

Hikmet Karaman: Lig devam etsin

Yeni Karaman, "Ben liglerin oynatılmasından yanayım" diye konuştu.

Yeni Karaman, "Ben liglerin oynatılmasından yanayım. Sağlık önlemleri iyi bir şekilde alındığında oynanabilir. 8 maç, sıkıştırılarak 4-5 haftada da bitirilir" ifadelerini kullandı.
  1. 23.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hikmet Karaman: Lig devam etsin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA