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21 Nisan 2020, Salı
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sahaya indi

Malatya sahaya indi

Bireysel çalışmalarını sürdüren , tesislerde de çalışıyor. Sarı-kırmızılı ekibin, sosyal mesafe kurallarına uyulan idmanlarda 4'erli gruplar halinde dönüşümlü olarak idman yaptığı belirtildi.

Bireysel çalışmalarını sürdüren , tesislerde de çalışıyor. Sarı-kırmızılı ekibin, sosyal mesafe kurallarına uyulan idmanlarda 4'erli gruplar halinde dönüşümlü olarak idman yaptığı belirtildi. Takım çalışmalarına mayıs ayında başlamayı planlayan 'da, teknik heyet ve yönetimin telekonferans yönetimiyle toplantı yapacağı da öğrenildi.
  1. 21.4.2020
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