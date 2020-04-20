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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Hadebe: Bu günler geçecek

Hadebe: Bu günler geçecek

Malatyalı Hadebe: “Zorluk gibi görünen gelişmenin arkasından güzel şeyler olur. O yüzden herkes buna dair inancını güçlendirsin.”

'un Zimbabveli savunmacısı Teenage Hadebe, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki oyuncu, "Herkesin planları, beklentileri vardı. Ama şimdi evimizde oturuyoruz. Bir anda hesapsız gelişmelerle karşılaşabiliyorsunuz. Ailemin ve sevdiklerimin sağlığının yerinde olması en büyük moral kaynağım. Ben her zorluk gibi görünen gelişmenin arkasında güzel şeyler olduğunu düşünüyorum. O yüzden herkes içini ferah tutsun ve güzel şeyler olacağına dair inancını güçlendirsin. Tabi futbol konuşulacak bir süreç değil açıkçası. Lig oynanır mı ertelenir mi bunu kimse bilmiyor. Biz bireysel çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben de tesiste takımla çalışıyor gibi sıkı çalışıyorum. Bakalım zaman neyi gösterecek hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

  1. 20.4.2020
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