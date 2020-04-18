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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Tesislere kapandım

Tesislere kapandım

 Malatyaspor'un golcüsü , kendini tesislere kapattığını ve futbolu çok özlediğini söyledi.

Malatyaspor'un golcüsü , kendini tesislere kapattığını ve futbolu çok özlediğini söyledi. Tozlu, "Sakatlığımı atlattım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Futbolu çok özledim. Sahalara dönüp takıma katkı sunmak istiyorum" dedi. Tozlu, "Bu illet hastalık hepimizi olumsuz etkiledi. Bunu kim tahmin ederdi? Yüce Allah'ım bizlere acıyıp da bu sıkıntılardan kurtarır inşallah" diye konuştu.
  1. 18.4.2020
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