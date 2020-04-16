Yeni Malatyaspor geçtiğimiz sezonları mumla arıyor
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ilk 26 haftada topladığı 25 puanla küme düşme tehlikesini yakından hissediyor. Sarı-siyahlılar bu performansıyla geçtiğimiz sezonları mumla arıyor.
Ligde oynanan son 11 maçta galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, 25 puanla 15. sırada bulunuyor. Malatya temsilcisi geçen sezon 25. hafta sonunda 37 puanla 5. sırada bulunuyordu. Yeni Malatyaspor'da arka arkaya alınan kötü sonuçlar camiada küme düşme endişesine neden olurken, 26. hafta sonunda oluşan tablo ise geçen sezonları aratır oldu.
Yeni Malatyaspor Süper Lig'deki ilk yılında 2017-2018 sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamlarken, 25. hafta itibariyle ise 34 puanla 10. sırada bulunuyordu. Doğu ekibi Süper Lig'deki ikinci sezonuna güçlendirilmiş kadrosuyla Avrupa kupaları hedefiyle başladı. Sarı-kırmızılılar 26. hafta sonunda topladığı 34 puanla 10. sırada kendisine yer bulurken, sezonu ise 43 puanla 10. sırada tamamladı.
Yeni Malatyaspor bu sezon ise 26. hafta sonunda topladığı 25 puanla 15. basamakta yer aldı.
Malatya temsilcisi Süper Lig'in kalan haftalarında ise Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe (D) Gençlerbirliği, Sivasspor (D), Beşiktaş, Ç. Rizespor (D) ve Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak.
- 16.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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