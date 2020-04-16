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16 Nisan 2020, Perşembe
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geçtiğimiz sezonları mumla arıyor

Yeni Malatyaspor geçtiğimiz sezonları mumla arıyor

ekiplerinden ilk 26 haftada topladığı 25 puanla küme düşme tehlikesini yakından hissediyor. Sarı-siyahlılar bu performansıyla geçtiğimiz sezonları mumla arıyor.

Ligde oynanan son 11 maçta galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, 25 puanla 15. sırada bulunuyor. temsilcisi geçen sezon 25. hafta sonunda 37 puanla 5. sırada bulunuyordu. 'da arka arkaya alınan kötü sonuçlar camiada küme düşme endişesine neden olurken, 26. hafta sonunda oluşan tablo ise geçen sezonları aratır oldu.

Yeni Malatyaspor 'deki ilk yılında 2017-2018 sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamlarken, 25. hafta itibariyle ise 34 puanla 10. sırada bulunuyordu. Doğu ekibi Süper Lig'deki ikinci sezonuna güçlendirilmiş kadrosuyla Avrupa kupaları hedefiyle başladı. Sarı-kırmızılılar 26. hafta sonunda topladığı 34 puanla 10. sırada kendisine yer bulurken, sezonu ise 43 puanla 10. sırada tamamladı.
Yeni Malatyaspor bu sezon ise 26. hafta sonunda topladığı 25 puanla 15. basamakta yer aldı.
Malatya temsilcisi Süper Lig'in kalan haftalarında ise , , (D) , (D), , Ç. Rizespor (D) ve Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

  1. 16.04.2020
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