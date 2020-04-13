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13 Nisan 2020, Pazartesi
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'dan sonra kendine gelemedi

Yeni Malatyaspor Sergen Yalçın'dan sonra kendine gelemedi

ekibi BtcTurk 'da ilk yarının sonunda yolların ayrıldığı Teknik Direktör 'ın gidişi sarı-kırmızılı takıma yaramadı.

Sarı-kırmızılılar, ligin 15. haftasındaki galibiyetinin ardından çıktığı 11 maçta 9 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. 'de virüs arasından önce en son oynadığı maçta deplasmanda 'a 2-0 mağlup olan 'da düşüşü da engelleyemedi. Sarı-kırmızılılar, Karaman ile çıktığı 3 maçtan 1 puan çıkarabildi. Oynadığı son 17 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramayan Yeni Malatyaspor, bu süreçte sadece 9 puan toplayabildi.

'dan bayrağı devralan ile kötü gidişe dur diyemeyen Yeni Malatyaspor, Özdeş'ten sonra göreve gelen Hikmet Karaman ile de umduğunu bulmadı. Sarı-kırmızılılar, 26. hafta sonunda puan tablosunda 25 puanla 15. sırada bulunuyor. temsilcisinin kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı.

İlk yarının ardından Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Malatya ekibi, sonraki süreçte Yalçın dönemini arar oldu. Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın ile 17 hafta sonunda topladığı 24 puana ikinci yarıda iki farklı teknik direktör ile sadece 1 puan ekleyebildi.

  1. 13.04.2020
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