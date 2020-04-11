Yeni Malatyaspor'da fedakarlık zamanı
Başkan Adil Gevrek, oyunculadan maaş indirimi isteyeceklerini dile getirdi Ayrıca takım kaptanları ile yapılan görüşmenin de olumlu geçtiğini söyledi.
Corona virüsü nedeniyle kulüpler muhtemel ekonomik yükü hafifletmek için maaşlarında indirime giderken, Malatyalı futbolcuların da bu yönde alınacak kararlara hazır oldukları belirtildi. Bu doğrultuda birçok kulübün yaptığı gibi futbolcu alacakları konusunda indirim düzenlemesi planlayan yönetimin, bu kararını önümüzdeki günlerde takımla da paylaşacağı ifade edildi.
TAKIM İNDİRİME HAZIR
Malatya temsilcisinde ilk etapta takım kaptanlarıyla konuyu değerlendirdiği ifade edilen sarı-kırmızılı yönetimin, yapılan görüşmede olumlu geri dönüş aldığı belirtildi. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek de futbolculardan istenecek indirim talebiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yeni Malatyaspor'da yönetim, futbolculardan indirim talep edecek" ifadelerini kullanarak, haberi doğruladı.
- 11.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeni Malatyaspor'da fedakarlık zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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