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11 Nisan 2020, Cumartesi
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'da fedakarlık zamanı

Yeni Malatyaspor'da fedakarlık zamanı

Başkan , oyunculadan maaş indirimi isteyeceklerini dile getirdi Ayrıca takım kaptanları ile yapılan görüşmenin de olumlu geçtiğini söyledi.

Corona virüsü nedeniyle kulüpler muhtemel ekonomik yükü hafifletmek için maaşlarında indirime giderken, Malatyalı futbolcuların da bu yönde alınacak kararlara hazır oldukları belirtildi. Bu doğrultuda birçok kulübün yaptığı gibi futbolcu alacakları konusunda indirim düzenlemesi planlayan yönetimin, bu kararını önümüzdeki günlerde takımla da paylaşacağı ifade edildi.

TAKIM İNDİRİME HAZIR
Malatya temsilcisinde ilk etapta takım kaptanlarıyla konuyu değerlendirdiği ifade edilen sarı-kırmızılı yönetimin, yapılan görüşmede olumlu geri dönüş aldığı belirtildi. Başkanı de futbolculardan istenecek indirim talebiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yeni Malatyaspor'da yönetim, futbolculardan indirim talep edecek" ifadelerini kullanarak, haberi doğruladı.

  1. 11.4.2020
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