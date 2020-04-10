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10 Nisan 2020, Cuma
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’dan online zirve

Malatya’dan online zirve

Yenı 'da yönetim kurulu telekonferansla yaptığı toplantıda durumu değerlendirdi. başkanlığındaki toplantıda, önümüzdeki ayki konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Yenı 'da yönetim kurulu telekonferansla yaptığı toplantıda durumu değerlendirdi. başkanlığındaki toplantıda, önümüzdeki ayki konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Telekonferansla gerçekleştirilen toplantının fotoğrafının yönetim kurulu üyesi Ahmet Topdağ paylaştı.
  1. 10.4.2020
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